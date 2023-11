Medio Oriente, Zerocalcare: «Sarei stupido a cambiare idea per polemiche»

«La mia posizione non è cambiata. Sarei stupido se, a quarant'anni, cambiassi idea per le polemiche»: lo dice Zerocalcare, autore di fumetti e serie animate, rispondendo a chi gli chiede se sia pentito di non aver partecipato al Lucca Comics and Games. A margine di una conferenza stampa alla Camera, Zerocalcare ha spiegato: «Le mie parole sono state strumentalizzate? Non lo so, non da me sicuramente. Da altri, forse. Oggi siamo qui a parlare di un uomo che da oltre vent'anni vive in isolamento dentro a un carcere turco, mi sembrerebbe irrispettoso parlare di altro», ha concluso riferendosi al caso di Anbdullah Ocalan, su cui Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato due interrogazioni al ministro degli Esteri.

