A Marina di Pisa, dove questa mattina ci sono state mareggiate e raffiche a 112km/h, l'acqua del mare è entrata nelle strade provocando allagamenti. Interventi dei Vigili del Fuoco in corso per alcuni alberi caduti per il forte vento.

Fonte video: Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 18:59

