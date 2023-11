Marco Quintili, il pizzaiolo anti-spaccio che illumina Tor Bella Monaca

Marco Quintili, valente pizzaiolo del Casertano, anni fa lascia la sua terra, per raggiungere Roma e realizzare un sogno: accendere un faro di speranza con le sue “arti bianche” in una zona periferica, per offrire un’alternativa a chi viveva la strada. Più precisamente, la piazza di spaccio di Tor Bella Monaca di via San Biagio Platani, là dove in pochi avrebbero osato avviare un’attività imprenditoriale.

E invece, nel 2017, apre il locale “I Quintili”, 250 metri quadrati per nove saracinesche di perimetro, al civico 320 dello stradone che era al buio. La luce della pizzeria si accende, ponendo fine al cono d’ombra che scandiva le sere di quel territorio in cui tutto sembrava perduto. Il luogo vive subito una svolta inaspettata: in soli due mesi e mezzo, le “tonde” leggerissime e particolarmente digeribili della nuova insegna vengono considerate tra le migliori del Lazio, conquistando prima il quartiere e poi il resto della Capitale.

La pizzeria è in attesa del nuovo contratto d’affitto. E mentre tutti ne aspettano il ritorno, il titolare promette: «Sarà ancora più bella, la più bella del quartiere»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 20:27

