A casa tutti bene - La serie, Muccino e il debutto nel mondo della serialità. Lo speciale video

Esordirà il 20 dicembre su Sky Serie e in streaming su Now "A Casa tutti bene - La serie", il primo progetto per la tv di Gabriele Muccino, reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. Un grande cast corale compone i membri della numerosa famiglia Ristuccia che sono al centro della storia: da Francesco Acquaroli nei panni del capo famiglia a Francesco Scianna nei panni di Carlo, ruolo che nell'omonimo film fu di Pierfrancesco Favino. « Tra le cose più belle di Gabriele è che senti che sei guidato da un maestro » racconta Scianna. « Ti mette in una condizione particolare quando giri: svita la tua testa, la lancia e ti dice "mo vai!" ». "A casa tutti bene - La serie" è su Sky Serie e in streaming su Now a partire dal 20 dicembre. (a cura di Paola Schettino Nobile)

