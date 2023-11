GF, frugano nella borsa di Grecia e poi gliela nascondono: scoppia la rivolta sui social

La casa del Grande Fratello è stato teatro di un'incredibile caos quando alcune concorrenti hanno compiuto un gesto decisamente maleducato nei confronti di Grecia Colmenares, frugando nella sua borsa e poi nascondendogliela. L’intera situazione non ha tardato a scatenare una serie di polemiche su questo atto.

La reazione dei telespettatori non è stata positiva, con commenti che hanno definito questa azione come cafona, maleducata e irrispettosa. Alcuni spettatori non hanno mancato di esprimere la loro indignazione, sottolineando che il gesto sembra motivato dalla gelosia nei confronti della bontà di Grecia. Ma chi sarà mai stato a combinare tutto questo? E soprattutto per quale motivo?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music by Korben MkDB



Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 22:31

