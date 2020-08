Tromba d'aria a Venezia: 10 minuti di "buio"

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Agosto 2020, 16:46

Tromba d'aria a Venezia oggi, 4 agosto, tra le 13.30 e le 13.40. Poi la tromba d'aria si è dissolta.Il maltempo verificatosi in Veneto ha indotto il Presidente della Regione Luca Zaia a dichiarare lo Stato di Crisi per eccezionali avversità atmosferiche. Lo stato di crisi è stato dichiarato, fino al termine della fase meteorologica avversa, per i danni riportati nei territori delle province di Belluno, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza. Si tratta della terza dichiarazione in poco più di due settimane: la prima per le avversità atmosferiche del 21 e 23 luglio nelle province di Belluno e Vicenza; la seconda per le avversità atmosferiche del 29 luglio nel comune di Auronzo di Cadore (Belluno), e per quelle del 30 nel comune di Canale d'Agordo