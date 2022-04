Bolzano, in 8 cadono nel lago di Braies ghiacciato: gravissimo bimbo di 7 mesi

Grave incidente sul Lago di Braies, in provincia di Bolzano: una famiglia di nazionalità italiana, compreso un bimbo di sette mesi, stava camminando sulla superficie ghiacciata del lago quando il ghiaccio ha ceduto, facendoli cadere nelle acque gelide. Anche un uomo, intervenuto per salvarli, è caduto a sua volta per un totale di 8 persone. Gravissime le condizioni del piccolo, trasportato con urgenza all'ospedale di Innsbruck.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 18:29

