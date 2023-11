Sale l'attesa per l'ultimo atto delle ATP Finals di Torino. Stasera alle 18 Jannik Sinner pronto a sfidare nuovamente Novak Djokovic. Il serbo va a caccia del settimo titolo di Maestro. Sulla sua strada l'azzurro, che lo ha già battuto nella fase a gironi in un match di altissimo livello durato oltre tre ore. Ieri, in semifinale, Sinner ha piegato in tre set il russo Daniil Medvedev, mentre Djokovic si è sbarazzato in due set dello spagnolo Carlos Alcaraz, mostrando di aver ritrovato solidità tecnica e mentale. Sono quattro i confronti diretti tra i due, con tre vittorie per il serbo. Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Novembre 2023, 16:52

