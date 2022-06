Valle dell'Aniene, la meraviglia delle cascate a pochi passi da Roma: boom di turisti

La grande bellezza delle cascate della Valle dell’Aniene conquista escursionisti e turisti. Complice sicuramente il caldo torrido di questo periodo, in molti scelgono le bellezze ambientali del comprensorio montano della Valle dell’Aniene, a nord – est della Capitale. Ormai è un vero e proprio boom di visitatori, affascinati dalla grande bellezza dei suoi corsi d’acqua che zampillano tra le rocce dei rilievi montuosi.

A Cineto Romano ai confini del Parco Regionale dei Monti Lucretili, caratteristico borgo tra Vicovaro e Subiaco, oltre mille persone solo in un fine settimana, hanno percorso il sentiero che porta alle cascate del torrente Rioscuro. Corso d’acqua decretato monumento naturale dalla Regione Lazio. Folla anche alle cascate del bacino imbrifero di Vallepietra, dove gli escursionisti possono abbinare il turismo ambientale con quello religioso e visitare il Santuario della Santissima Trinità, domenica c’è la festa religiosa, a 1300 metri di quota sul massiccio del Monte Autore in pieno Parco Regionale dei Monti Simbruini.

Nel borgo di Cineto Romano soddisfatto il sindaco: “La bellezza delle cascate del Rioscuro – dice Massimiliano Liani sindaco di Cineto – è unica, la gente è sempre venuta ma ora c’è proprio un’esplosione di presenze. Arrivano dalla Capitale ma anche dai Castelli Romani e dalla Sabina . Un turismo ambientale di cui beneficiano tutti, anche le varie attività e da la possibilità di far conoscere i nostri prodotti come la storica ciambella all’anice”. Da Cineto per raggiungere le cascate bisogna camminare per almeno 30 minuti. Il corso d’acqua del torrente Rioscuro che poi a valle confluisce con il fiume Aniene, forma numerose e suggestive cascate in uno scenario di rilevante interesse paesaggistico e naturalistico. La limpidezza delle sue acqua è anche testimoniata dalla presenza del gambero di fiume e della Salamandrica dagli occhiali.

Un altro sito di incomparabile bellezza è il bacino imbrifero del territorio di Vallepietra in pieno Parco Regionale dei Monti Simbruini. La località è conosciuta per il suo Santuario della Santissima Trinità posto sul massiccio del Monte Autore ma anche le bellezze ambientali e le sue sorgenti, attirano moltissimi turisti. “Ormai arrivano da soli e salgono senza guide – dice Carlo Cogliandro dell’associazione I Muntagnoli – noi organizziamo escursioni per raggiungere le varie cascate e abbiamo già messo a posto il sentiero. Siamo nati per conoscere le bellezze ambientali delle nostre montagne con i vari corsi d’acqua e il nostro impegno è stato ripagato. Arrivano da tutto il Lazio e anche da fuori Regione per ammirare le nostre cascate”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA