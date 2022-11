Vino naturale, grande successo per la fiera dei produttori del VAN

di Cristiano Sala

Sono arrivato a due ore dalla chiusura della 3 giorni di Vignaioli Artigiani Naturali in Fiera. “Sbrigate a beve eh?”. Un imperativo che non fa altro che stimolare il palato, pronto a battere il tempo con la lingua a suon di tannino e linearità. Il ritmo giusto in un gioco di 4 e più cantoni che in questo caso sono le aziende vinicole occupanti allegre della Città dell’Altra Economia. Una rassegna vinicola che ha avuto - ancora volta - successo davanti agli incuriositi testaccini. E non solo. Da tutta Italia sono venuti per la tradizionale fiera autunnale dell'Associazione che quest'anno ha presentato oltre 300 tipologie di vino naturale "cresciuto e maturato secondo una filosofia di pura sostenibilità ambientale". Ma ecco l’elenco delle aziende che hanno consentito ai visitatori di viaggiare, stando fermi, alcuni territori italiani sempre più impegnati a raccontare splendide biodiversità.

Vino Naturale, le cantine dei Vignaioli Artigiani Naturali

Regione Abruzzo

Azienda Agricola Ludovico

Vittorito (Aq)

McCalin di Federico Nardi

Martinsicuro (Te)

Tocco d’Italy Società Agricola *OSPITE

Tocco da Casauria (Pe)

Regione Calabria

Tenuta del Conte

Cirò Marina (Kr)

Regione Campania

Azienda Agricola Salvatore Magnoni

Rutino (Sa)

Azienda Agricola Terra di Briganti

Casalduni (Bn)

Cantina Bosco Sant’Agnese *OSPITE

Calvi (Bn)

Regione Emilia Romagna

Azienda Agricola Maria Bortolotti

Zola Predosa (Bo)

Claudio Plessi

Castelnuovo Rangone (Mo)

Regione Liguria

Azienda Agricola Terra della Luna *OSPITE

Ortonovo (Sp)

Regione Lazio

Azienda Agricola Palazzo Tronconi

Arce (Fr)

Azienda Agricola DS Bio

Pescosolido (Fr)

Azienda Agricola I Chicchi

Ardea (Rm)

Azienda Agricola Il Vecchio Poggio

Isola del Liri (Fr)

Azienda Agricola Marco Falcone

Piglio (Fr)

Aurete *OSPITE

Parco Naturale dei Monti Aurunci Esperia (Fr)

Regione Lombardia

Vigne del Pellagroso

Castel d’Ario (Mn)

Regione Marche

Tenuta S. Marcello

San Marcello (An)

Solo Buon Vino *OSPITE

Roncosambaccio, Fano (Pu)

Regione Molise

Vinica

Ripalimosani (Cb)

Regione Piemonte

Vinicea

Ottiglio (Al)

Azienda Agricola La Cascinetta

Viarigi (At)

Az. Agricola Daniele Saccoletto

San Giorgio Monferrato (Al)

Umaia Cantina e Vigneto *OSPITE

Carezzano (Al)

Regione Puglia

Agricola Morasinsi *OSPITE

Minervino Murge (Bt)

Regione Sicilia

Cantina Il Malandrino

Mascali (Ct)

Biologica Stellino *OSPITE

Alcamo (Tp)

Azienda Agricola Antonio Gerardi *OSPITE

Sciacca (Ag)

Regione Toscana

Cooperativa Agricola La Ginestra

San Casciano in val di Pesa (Fi)

Azienda Agricola La Busattina

San Martino sul Fiora (Gr)

Azienda Agricola Casteldelpiano

Licciana Nardi (Ms)

Podere Fornace Prima

Cerreto Guidi (Fi)

Il Casale di Giglioli e Rinaldi *OSPITE

Certaldo (Fi)

Regione Umbria

Podere Fontesecca

Città della Pieve (Pg)

La Casa dei Cini

Piegaro (Pg)

Fattoria Mani di Luna

Torgiano (Pg)

Cantina Antonioli *OSPITE

Gubbio, Fraz. Loreto (Pg)

Eraldo Dentici *OSPITE

Montefalco (Pg)

Regione Veneto

Impronta Agricola

Belfiore (Vr)

Distribuzione

VINA Next Generation Wine con i vignaioli:

Azienda Agricola Longarico

Alcamo (Tp) Sicilia

Poderi Cellario

Carrù (Cn) Piemonte

Agricola Paglione

Lucera (Fg) Puglia

Emilia Pennac azienda agricola biodiversa

Terrazza Coste (Pv) Lombardia

Food

Maria Grazia Agates Catering

Bracciano (Rm)

Azienda Agricola Capriss – Formaggi di Capra

Alseno (PC)

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 13:49

