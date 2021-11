Urban Sports Club Christmas: a Natale arriva la palestra a portata di app

Quest’anno il regalo di Natale perfetto è all’insegna dello sport e della flessibilità: un voucher digitale in grado di aprire le porte (a scelta per uno o per tre mesi) a centinaia di palestre, centri sportivi e piscine eliminando fastidiosi vincoli di abbonamento. Dopo un anno e mezzo complicato, forse oggi il regalo perfetto non è qualcosa di materiale. Tra la scottante attualità dell’incubo del regalo riciclato e l’ennesimo set di calze, Urban Sports Club propone infatti un’idea memorabile, perché in teoria è una, ma in pratica sono tantissime.

La proposta è di Urban Sports Club, la app che costituisce un vero e proprio lasciapassare per accedere a quella che è la più grande palestra diffusa al mondo con centri in 80 città europee di cui 5 in Italia (Milano, Roma, Torino, Bologna e Monza) e dove poter praticare fitness, yoga e pilates, nuoto e sport acquatici in genere, danza e arti marziali, tennis e padel, arrampicata e bouldering, EMS e rilassanti sedute di sauna.

Con il voucher Urban Sports Christmas, ad esempio a Milano con la formula Medium, si può scegliere fra 107 centri fitness, 77 scuole dove si praticano yoga e pilates, 61 fra scuole di danza e di arti marziali, 38 club dove sfidarsi a calcetto, a tennis o a padel e 19 piscine.

La app funziona in maniera semplicissima. Una volta che ci si è iscritti attraverso il sito web www.urbansportsclub.com/it (col voucher ricevuto in regalo è un gioco da ragazzi), ci si scarica gratuitamente la app sul proprio smartphone e, si effettua di volta in volta il check-in presso la struttura dove ci si intende recare. A volte può essere necessaria una prenotazione, a volte neppure quella. I vantaggi dello sport a portata di app sono infiniti: innanzitutto, quello non essere vincolati a un'unica palestra: è sempre possibile, infatti, scegliere di volta in volta le attività o le strutture più prossime al proprio luogo di lavoro, se ci si reca in ufficio, o vicino a casa. Ma anche non essere vincolati a un unico sport.

Urban Sports Club, infatti, consente la libertà di provare praticamente tutto: dal nuoto alle arti marziali, dallo yoga all’arrampicata, dal crossfit al padel, dalla scherma al nordic walking. Fino a che si trova la propria vocazione sportiva o il proprio centro fitness ideale. Altro vantaggio non da poco: la possibilità di poter disdire con preavviso mensile e senza penali. Nessun abbonamento vincolante, nessun vincolo semestrale o addirittura annuale: se ci si infortuna, ci si stanca, si cambia idea, paese, lavoro o continente, basta un clic e si può sospendere l’abbonamento o terminarlo del tutto. I voucher Urban Sports Club a disposizione per Natale sono diversi. Quelli della durata di 3 mesi sono disponibili nella formula M (a 159,30 €) o L (a 267,30 €).

La differenza sta nel numero di centri cui si può accedere (per la formula M a Milano i centri sono 181, per la L 245) e nella tipologia di servizi (il voucher L include, tra gli altri, molte SPA, diversi centri dove praticare l’elettrostimolazione e una seduta di massaggi inclusa ogni mese). Volendo si può regalare anche un voucher della durata di un solo mese, ad esempio nella formula XL, ideale per 30 giorni di detox assoluto e remise en forme post-vacanze: con 129 € si può accedere a ogni tipo di sauna, SPA e centri massaggi (solo a Milano oltre 40); otto sedute di elettrostimolazione e due sedute di massaggi incluse e l’accesso a un totale di 282 centri (solo a Milano).

Il successo di Urban Sports Club, prima in Germania, dove è stata fondata nel 2012, e poi in altri Paesi europei (dalla Francia alla Spagna, al Belgio e Portogallo) è stato costante, anche perché la sua mission, fin dall’inizio, è stata chiara: aiutare le persone ad avere uno stile di vita salutare e attivo offrendo varietà e condizioni flessibili, puntando su sport di coppia e di squadra, così come su attività di fitness e benessere psicofisico.

Inoltre, fin da subito Urban Sports Club ha pensato di rivolgersi tanto ai clienti privati quanto a quelle aziende che hanno sempre più a cuore il benessere dei propri dipendenti. Per queste ultime la app propone soluzioni welfare pensate su misura.

