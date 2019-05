“Al Desco dei Borgia”, una cena medievale dà il via al Palio di Nepi

Giovedì 23 Maggio 2019, 14:18

Antichi sapori medievali, tortelloni e cozze: dalla provincia di Viterbo a quella di Rovigo, passando per quella di Bologna, il fine settimana delle sagre sarà all’insegna di queste irresistibili proposte.A partire da, dove si potranno gustare le ricette del Medioevo per calarsi al meglio nelle atmosfere del. Nella “città delle acque” in provincia di Viterbo è tutto pronto per “Al Desco dei Borgia”, la suggestiva cena a tema che come di consueto darà il via ai festeggiamenti per l’evento più atteso dell’anno: l’appuntamento è fissato per sabato 25 maggio alle ore 20.30 nella splendida cornice della Rocca. Ad attendere i visitatori sarà un ricco banchetto nel quale sarà possibile gustare piatti unici preparati seguendo le ricette di tanti secoli fa: crostini ai funghi, salumi, fichi, ricotta e miele, strozzapreti alle noci; e ancora zuppa improvvisata di Maestro Martino, ambrogino di pollo, capretto arrosto in sapore, ciambellette e tozzetti al vino e torta di panna cotta. Prenderà così il via l’evento che, fino al 16 giugno, animerà Nepi tra giochi medievali, cortei storici e caratteristiche cene nelle taverne. Una feste che si celebrerà anche in tavola: il 31 maggio e l’1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 giugno, le osterie delle quattro Contrade – Santa Croce, San Biagio, Santa Maria e La Rocca – saranno infatti aperte e pronte a servire i piatti tipici della cucina locale.Spostandosi in Emilia-Romagna, dal 24 al 26 maggioproporrà i piatti della cucina regionale più autentica e genuina con la Sagra del Tortellone e della Carne alla griglia. Tra spettacoli folcloristici e musicali e intrattenimenti per i visitatori di ogni età, lo stand gastronomico cucinerà tortelloni fatti a mano, tagliatelle, gramigna, polenta, carne mista alla brace, stinco al forno, fiorentine e filetti alla brace. Teatro della manifestazione sarà la splendida Villa Largaiolli in località Padulle, immersa nel verde e lontana dal traffico cittadino, con il suo parco che si sviluppa all’interno della golena del fiume Reno: il luogo ideale per passeggiate a piedi e per escursioni in bicicletta lungo gli argini; per i camperisti sarà possibile trascorrere due giorni in aperta campagna vista colline di Bologna, con parcheggio, servizi igienici e docce gratuite.Negli stessi giorni sarà festa anche a, caratteristico paese veneto immerso nel delta del Po e famoso per la coltivazione della cozza. Un prodotto a marchio DOP da gustare per tre giorni alla Sagra ad esso dedicata: qui sarà possibile passeggiare tra gli stand all’insegna del buongusto con numerosissimi assaggi a base di questo caratteristico mollusco. Da queste parti, infatti, le cozze vivono in uno strano ambiente ibrido, dove acqua dolce e salata si uniscono, che gli regala un gusto davvero inconfondibile. E oltre ai piatti al sapore di mare, non mancheranno stand con i migliori prodotti tipici, le infinite specialità locali e le rinomate cantine vinicole del territorio.