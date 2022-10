Isabelle, l'influencer che dimostra 16 anni, ma non li ha: su TikTok spiega i rimedi di bellezza low-cost

di Redazione web

Un metodo facile ed alla portata di tutti per avere una pelle curata e molto giovanile, che riduce (e di molto) l'apparenza della propria età. A dispensare consigli di bellezza è un'influencer americana, Isabelle Lux che ha trovato alcuni rimedi economici per non prosciugare il proprio conto in banca. La ragazza, 31enne di New York, infatti, ha ammesso di spendere una vera fortuna in cosmetici e prodotti per mantenere al meglio la sua pelle, circa mille euro al mese.

Trucchi di bellezza

Mai usare l'asciugamano con cui normalmente ci si asciuga il viso o le mani, perché sono «troppo ruvidi e contengono tonnellate di batteri» dice la ragazza, mentre un asciugamano specifico per il viso o anche un tovagliolo di carta sono i rimedi ideali. Come secondo consiglio, Isabelle, suggerisce di non lavarsi il ​​viso mentre si è sotto la doccia, perché si corre «il rischio che i tuoi prodotti per capelli o prodotti per il corpo vengano assorbiti dalla pelle, per non parlare dell'acqua che è sempre troppo calda» dice ancora Isabelle.

Addio rughe

Le rughe, come tutti sappiamo, sono i segni dell'invecchiamento, che portano alla comparsa di pieghe intorno alla fronte, alle labbra e agli occhi. Ed anche per questo Isabelle ha un consiglio per tutti: «Impara a dormire sulla schiena...quando dormi di lato, svilupperai tutte queste rughe sul lato del viso che nulla può riparare» dice Isabelle.

