Galaxy A52 e A72, i nuovi smartphone Samsung di fascia media ma dalle alte potenzialità

L'innovazione sempre più accessibile. Samsung porta in Italia, la nuova serie Samsung Galaxy A, gli smartphone di fascia media che consentono l'accesso a tecnologie avanzate, ma ad un prezzo accessibile.

Si tratta dei nuovi Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72, che arricchiscono l'esperienza soggettiva con le nuove possibilità espressive rese possibili da una fotocamera avanzata, lo scorrimento fluido dello schermo e la lunga durata della batteria.

Tra le caratteristiche dei nuovi A52 e A72, troviamo una quadrupla fotocamera con una risoluzione da 64MP, che permette di trasformare istantaneamente i video in 4K in foto ad alta risoluzione da 8MP con la funzionalità Fermo Immagine 4K. Inoltre la funzione "Stabilizzazione Ottica dell’immagine", garantisce immagini e video sempre nitidi e stabili, mentre la "Modalità Notte" sfrutta l’elaborazione multi-frame per combinare 12 immagini in una, ottenendo scatti luminosi e definiti anche al buio.

La nuova serie di Galaxy monta un display innovativo e design raffinato, Super AMOLED che rende l’esperienza di scorrimento ancora più fluida grazie al refresh rate da 120 Hz per il Galaxy A52 5G e da 90 Hz per Galaxy A52 e A72 ed un'esperienza di visione confortevole grazie alla funzionalità “Eye Comfort Shield” in grado di modificare automaticamente la temperatura dei colori in base a determinati pattern di utilizzo dello smartphone per ridurre l’affaticamento della vista.

La nuova serie Galaxy A offre alcune caratteristiche e funzionalità in materia di protezione e sicurezza. Galaxy A52, A52 5G e A72 sono resistenti all'acqua e alla polvere. Con la batteria a lunga durata è possibile scattare foto, creare contenuti e utilizzare lo smartphone senza rallentamenti grazie alla potente batteria in grado di durare fino a due giorni. Inoltre sono dotati di speaker stereo, memoria esterna espandibile fino a 1TB. Ecco, infine, i prezzi per i tre nuovi modelli Samsung.

Galaxy A72 499,90€

Galaxy A52 5G 459,90€

Galaxy A52 379,90€

