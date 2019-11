Slip con riscaldamento incorporato, la nuova moda spopola su Amazon

Lunedì 11 Novembre 2019, 22:58

Una invenzione che farà sicuramente discutere: è in vendita, su Amazon, una linea di abbigliamento intimo femminile molto particolare . La caratteristica che rende unica la linea diè senza dubbio innovativa: questida donna, disponibili in vari formati e dimensioni, presentano infatti un sistema diincorporato.Questi, infatti, sono dotati di unae di un sistema del tutto analogo a quello delle coperte elettriche: il riscaldamento può durare fino a 12 ore ed è possibile scegliere anche l'intensità, a seconda delle temperature più o meno rigide. Si passa, infatti, dal 'winter warming', ideale soprattutto per i luoghi più freddi, fino al 'palace cold', per riscaldarsi in modo leggero anche se si è in casa.Glisono in vendita a poco più di 50 euro. Come riporta anche 20minutos.es , gli ideatori sostengono che questi slip sono in grado perfino di regolare il ciclo mestruale e hanno anche proprietà antinfiammatorie. Ovviamente, a causa delle componenti elettriche, questi slip possono essere lavati solo a mano e previa rimozione della batteria. Il tessuto di questi slip è ottenuto tramite una combinazione di poliestere e di elastam.