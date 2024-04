Ristrutturazioni, ecco "Pronto Casa Green": la piattaforma online che aiuta a risparmiare sui lavori di efficientamento energetico

Con l’approvazione della Direttiva "Europea Case Green 2030", per le case delle famiglie italiane sarà obbligatorio effettuare i lavori di efficientamento energetico in tempi celeri.

Da questa esigenza un team tutto italiano ha sviluppato prontocasagreen.it, una piattaforma che si pone come faro per le persone desiderose di salvaguardare l’ambiente con un occhio al portafogli.

La piattaforma, infatti, ha origine proprio in un’epoca caratterizzata da una doppia consapevolezza: l'importanza globale dell'efficienza energetica e la necessità di risparmiare, considerando i crescenti costi.

Questo innovativo portale offre un approccio completo e altamente personalizzato per affrontare i lavori di efficientamento energetico in casa, consentendo un confronto con estrema facilità, di decine di diversi preventivi. Grazie a un sistema intuitivo e user-friendly, infatti, gli utenti possono esaminare in dettaglio le varie opzioni disponibili, valutando sia il costo che la qualità del servizio offerto.

Ma non è tutto: "Pronto Casa Green" offre anche un servizio di selezione accurata delle aziende edili, pertanto, ogni azienda - parte passiva del processo - è attentamente valutata per garantire la massima affidabilità e competenza professionale.

