Fortnite su PS4, il torneo Sony da 900mila euro: ecco come partecipare

Un nuovo torneo disu PlayStation 4, metterà in palio ben) in premi in denaro: lo ha annunciato la Sony, che metterà alla prova le abilità dei giocatori del popolarissimo videogame nei giorni 16 e 17 febbraio 2020, in un torneo "Fortnite Celebration Cup" a cui chiunque possegga una PS4 potrà partecipare.Come, a spartirsi l'enorme montepremi saranno i migliori: per partecipare basta accertarsi che il proprio account sia a livello 15 e che sul proprio account Epic sia abilitata l'autenticazione a 2 fattori. Ognuno può informarsi accedendo a Fortnite sulla propria console e andando su "Competi" per i dettagli su come e quando giocare.