Facebook e Instragram, Meta rimuove in Italia oltre 45mila contenuti per «disinformazione dannosa per la salute»

Meta ha rimosso in Italia nel primo semestre del 2023 oltre 45mila contenuti da Facebook e 1.900 da Instagram per disinformazione «dannosa per la salute o di interferenza elettorale o sui censimenti». Il dato italiano è il più alto tra i Paesi Ue, e nel caso di Facebook pari a quasi un terzo dei 140mila totali e poco meno di un terzo per i 6.900 totali rimossi da Instagram. È una delle molte informazioni contenute nel report pubblicato da Meta in base al Codice di condotta Ue contro la disinformazione pubblicato oggi. Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 15:29

