Clubhouse, introdotta funzione Replay per partecipare alle Room in differita

Clubhouse ha portato nel mondo dei social, una boccata di aria fresca. Ovvero la possibilità di interagire con la comunità virtuale solo con post audio, solo la voce. Presto, visto il successo, gli altri social si sono affrettati ad introdurre l'opzione per svecchiare il modo di comunicare. Ora, Clubhouse, inserisce un'altra novità, che si Replay e permetterà ai creatori di contenuti audio delle Room di essere riascoltati. Non più solo live, in diretta, che era la prerogativa nuova del social, ma anche in differita. Un po' come il podcast.

Da ora, infatti, è possibile rivivere l’intera esperienza di una Room. La funzione Replay, disponibile su dispositivi iOS e Android, è una opzione che i creator possono attivare o disattivare in qualsiasi room pubblica; quando i Replay sono abilitati, chiunque su Clubhouse può riprodurre l'intera esperienza e gli utenti potranno vedere gli stessi elementi di una room dal vivo.

Ecco alcune delle caratteristiche introdotte su Clubhouse:

Pinned Link

Di recente, è stata lanciata una modalità che consente ai moderatori delle room di fissare in alto i link desiderati e aggiornarli ogni volta che lo desiderano, coerentemente con l’evoluzione della conversazione. Ciò consente loro di giocare, comunicare i loro sponsor, collegare sondaggi, condividere prodotti, ospitare raccolte fondi, vendere biglietti per un evento che si svolge nella vita reale e ottenere iscritti ai loro podcast o alle loro newsletter. Con Replay, i pinned link in alto restano completamente interattivi, quindi si aggiornano nel corso della room, consentendo ai creator di condividere contenuti pertinenti, che rimangono rilevanti anche dopo la conclusione della room.

Città nella Rete: Roma cinguetta, Napoli fa più video, a Milano piace Pb. Ecco l’Italia social



Passa allo speaker successivo

Alcune app prevedono l’avanzamento veloce di 30 secondi se si desidera procedere e accelerare l’ascolto. Con Replay, invece, è possibile selezionare direttamente i propri speaker preferiti, all’interno della stessa room, e limitare l’ascolto agli interventi della conversazione più interessanti. È, inoltre, possibile mettere in pausa, riprodurre, estrarre clip e ascoltare a 1,5x o 2x.

Guarda chi partecipa

Con i podcast è difficile conoscere il proprio pubblico. Con Clubhouse l’esperienza live è definita, invece, proprio dalle persone che partecipano alla room. I creator, infatti, potranno scoprire chi sono i partecipanti alle loro room, condividere con loro un’esperienza e connettersi a vicenda, anche in differita.

Scarica il file sorgente

I creator delle room avranno la possibilità di scaricare l’audio. Potranno quindi editarlo e usarlo come meglio desiderano (come podcast, clip su YouTube, story su Instagram, video di TikTok, o incorporarlo in un loro articolo o in una newsletter, ecc). I Replay saranno anche reperibili all’interno di Clubhouse nelle pagine dei club, nei profili degli speaker (a meno che non decidano di nasconderli), nella ricerca (dalla prossima settimana) e in molto altro ancora.

Total Attendee Count

Accanto a Replay, inoltre, viene lanciato il Total Attendee Count. A partire da oggi, i creator saranno in grado di vedere (e condividere) il conteggio cumulativo di tutte le persone che sono entrate in una room. Si tratta della prima di molte nuove funzionalità di analisi che Clubhouse integrerà nei prossimi mesi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA