Amazon Prime, cibo a casa gratis: l'accordo con Deliveroo per i clienti, come attivarlo

Colpaccio Amazon. Deliveroo Plus da oggi è incluso nell'abbonamento di Amazon Prime. Le consegne di cibo a casa diventano gratis grazie all'accordo tra Amazon e Deliveroo, uno dei giganti mondiali del food delivery. Un accordo che era nell'aria da settimane e che unisce due aziende leader nel settore del delivery.

Non stupisce, dunque, l’accordo tra Amazon e Deliveroo, una delle maggiori aziende di food delivery del mondo, attiva in 500 città, anche in Italia. L’accordo prevede che chi è già iscritto ad Amazon Prime, e chi si iscriverà da oggi, possa usufruire di un anno gratis di abbonamento al servizio Deliveroo Plus Silver. Questo servizio prevede consegne di cibo gratuite a domicilio, illimitate, per importi minimi di 25 euro. I ristoranti attivi su Deliveroo sono migliaia in tutta Italia, considerando sia quelli delle note catene, sia i piccoli ristoratori indipendenti.

COME ABBONARSI

Chi è già cliente Deliveroo, ed è anche abbonato Amazon Prime, può attivare l’offerta direttamente dal sito di Deliveroo. Chi invece è abbonato solo a Prime, dovrà visitare questo link.

Dopo essersi iscritto gratuitamente a Deliveroo, l’utente deve attivare l’offerta collegando il suo account Prime a quello Deliveroo e, subito dopo, si attiverà l’abbonamento Deliveroo Plus Silver (che sarà gratuito per tutto il primo anno).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 21:17

