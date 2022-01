Alexa down, il dispositivo Amazon non risponde: ecco cosa sta succedendo

Molti utenti di Alexa questa mattina hanno provato a interagire senza successo. Si è verificato, infatti, un Alexa down. L'assistente personale sviluppato da Amazon è stato fuori uso dappertutto. I dispositivi Echo Dot, che hanno soltanto l'altoparlante, si sono illuminati una volta pronunciato il nome e come al solito, ma non hanno risposto a chi chiedeva le previsioni meteo, la musica o anche semplicemente l'orario.

Alexa down, cosa sta succedendo

Gli Echo Show, che hanno anche il monitor, hanno mostrato la scritta "Si è verificato un problema". A nulla è valso controllare la connessione, riattaccare la spina e riavviare internet. Il problema, infatti, è comune ed è legato a disservizi della rete Amazon. L'unica soluzione per chi ancora non ha risolto è che Alexa si rianimi da sola.

Come riportano i giornalisti dell'Independent, la società Amazon non ha risposto subito alle loro domande sui disservizi. Nessun commento ancora, ma i problemi riguarderebbero tutta Europa. Il "down" è stato segnalato un po' in tutto il Vecchio Continente, dall'Italia alla Spagna, ma anche in Francia, Germania e Regno Unito dalle ore 7:45 alle 10:30 circa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 11:55

