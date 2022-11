Rome Videogame Lab, la manifestazione per i gamer di tutte le età: a Cinecittà quattro giornate di eventi

di Redazione web

RomeVideoGameLab, il festival degli applied games, videogiochi con finalità educative e formative, prodotto da Cinecittà, è giunto alla sua quinta edizione, forte del successo riscontrato nelle precedenti edizioni e di nuovo ospite nei mitici studios sulla Tuscolana, fino al 6 Novembre.

Videogiochi per tutti i gusti

Un festival in grado di abbracciare, tutte le età, dai bambini agli adulti, nostalgici dei videogame che furono: una quattro giorni, infatti, dedicata al pubblico ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie con laboratori di coding e le finali del contest nazionale di educazione civica in Minecraft, ai bambini che potranno divertirsi ed imparare nei workshop su app, programmazione di videogame e laboratori scientifici, senza tralasciare gli adulti, appassionati di videogiochi del passato, a RomeVideoGameLab, ritroveranno una straordinaria “collezione” di retrogaming e arcade, che hanno fatto la storia di questo mondo.

Tra realtà e metaverso

Il tema di questa edizione è Naturale e MetaNaturale e proprio nello scambio tra due mondi, si struttura il programma di RomeVideoGameLab 2022, ricco di appuntamenti e laboratori, tra ricerca scientifica, esperienze immersive e laboratori sensoriali, ma anche videogiochi di fattoria in cui sperimentare l’agricoltura 5.0, le biotecnologie, così come l’utilizzo dei robot alla ricerca di un modo nuovo e intelligente per usare le innovazioni e le interazioni tra uomo e macchina. Novità di questa edizione è anche l'attenzione rivolta alla sostenibilità ambientale, con una manifestazione carbon neutral; infatti tutti i consumi legati a energia, mobilità, trasporti, ristorazione, materiali, alloggi e rifiuti saranno monitorati, registrati e tradotti in emissioni di Co2eq.

Per i giovani gamer

Per i giovanissimi, da segnalare la presenza di Barbascura X, youtuber popolarissimo, la prima esibizione a Roma della musicista irlandese Chipzel che insieme a Kenobit proporrà bitpop e chiptune utilizzando un semplice Game Boy; lo show “Moviemania” dedicato alle più belle colonne sonore della storia del cinema e del mondo dei videogiochi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 18:28

