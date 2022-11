Twitter a pagamento? Fuggi fuggi dei Vip dal social di Elon Musk: la lista si allunga

Bye bye vip. Twitter si sta svuotando di celebrities che stanno abbandonando la piattaforma social dopo l'acquisto da parte di Elon Musk, che tra le novità ha annunciato l'annullamento del divieto all'account dell'ex presidente Donald Trump. Una scelta piuttosto impopolare negli Stati Uniti, a cominciare da alcuni personaggi dello showbusiness.

Tra i primissimi ad annunciare l'addio c'è Shonda Rhimes, la produttrice di successo, di serie tv come Grey's Anatomy e Bridgerton, che in un tweet ha scritto: «Non sarò qui in giro per qualsiasi cosa Elon abbia in programma. Ciao». Rhimes ha 2 milioni di followers su Twitter, che potrebbero emulare la sua scelta.

Piqué, ancora guai dopo Shakira: compra un terreno da 20 milioni, ma sotto scopre 250 tombe

Spunta blu a pagamento

Intanto dopo aver sborsato 44 miliardi di dollari per comprare Twitter, licenziato i dirigenti ed allontanato importanti sponsor, l'idea di Musk per incrementare il fatturato, è quella di far pagare 8 dollari per la spunta blu, che certifica l’identità dei titolari degli account. Ebbene, potrebbe anche essere questa la ragione che sta allontanando vip e non solo. D'altronde gli altri social sono gratuiti, perché restare?

Mettere ordine in casa diventa un lavoro da professionisti: la storia di Francesca Stracuzzi, professional organizer

Lista dei vip

Sara Bareilles, la cantautrice vincitrice di un Grammy ha twittato ai suoi quasi 3 milioni di follower, «È stato divertente Twitter. Sono fuori. Ci vediamo sulle altre piattaforme», mentre Toni Braxton, star dell'R&B vincitrice di un Grammy ha scritto: «Sono scioccata e sconvolta...l'incitamento all'odio sotto il velo della 'libertà di parola' è inaccettabile».

Not hanging around for whatever Elon has planned. Bye. — shonda rhimes (@shondarhimes) October 29, 2022

Erik Larsen, creatore di fumetti e artista noto per "The Amazing Spider-Man", avrebbe twittato ad aprile che «il giorno in cui Elon Musk acquista Twitter è il giorno in cui elimino il mio account e lascio Twitter». E così ha fatto. L'attrice Tèa Leoni, nota per aver recitato nel dramma politico della CBS "Madam Secretary", ha salutato i suoi 124 mila follower: «Ciao a tutti. Uscirò da Twitter oggi, vediamo dove siamo quando la polvere si posa».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA