Sopravvissuti: si farà la seconda stagione della serie Rai con Lino Guanciale? Anzicipazioni, cosa sappiamo

di Redazione web

Il buon successo di Sopravvissuti, la serie di casa Rai, con Lino Guanciale tra i protagonisti, è appena finita. La prima stagione, infatti, si è conclusa con l'ultimo episodio andato in onda il 1° novembre. A livello di ascolti, forse ci si aspettava qualcosa in più, ma la serie sembra aver funzionato, tanto che sui social il tamtam prosegue e sono in molti a chiedersi se ci sarà una seconda stagione. Ecco alcune anticipazioni su Sopravvissuti 2.

Cremonini al Palasport, con uno show «immersivo ed emozionale. Lo spettacolo del futuro»

Cosa sappiamo

La serie tv con Lino Guanciale, Luca Biagini, Barbora Bobulova e Nicolas Maupas avrà una seconda stagione? A fornire qualche informazione ai fan della serie, ci sono le parole di Viola Rispoli, sceneggiatrice di Sopravvissuti, che ne ha parlato con Fanpage.

«Spero che la Rai, dopo aver preso la decisione coraggiosa di diversificare la programmazione della rete ammiraglia, abbia allo stesso modo il coraggio di sostenerla» dice la sceneggiatrice che spera anche nel recupero della serie su RaiPlay. In realtà la serie, pensata per il pubblico di Rai2, poi spostata sul primo canale, è stata pensata per avere due stagioni, «ma ha avuto un'accoglienza non entusiasmante su Rai1 perché è una rete che ha un pubblico diverso» ammette la sceneggiatrice.

Maneskin, il nuovo album Rush! a gennaio: concerti sold out a Parigi e New York

Stagione 2 già pensata

Secondo Rispoli, la seconda stagione è già stata ideata, comprenderebbe 12 episodi, anche se la trama di ogni episodio è ancora da scrivere, per cui si attende l'ok della Rai. «Però nelle nuove puntate, per come le abbiamo pensate, si chiuderanno tutti i conti con quel passato, con il naufragio dell'Arianna, perché i protagonisti possano riuscire ad andare avanti veramente» ha detto ancora la sceneggiatrice.

Fiorello sul ponte sullo stretto di Messina: «Prima facciamo le strade in Sicilia, sembra la Parigi-Dakar»

Quando la vedremo

Per la sceneggiatrice, se tutto andassa in porto, per avere Sopravvissuti 2 pronta, ci vorrebbe almeno un anno, per scritttura e riprese, ma sarebbe pronta per la messa in onda già all'inizio del 2024.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA