Jannik Sinner non si ferma e vola in semifinale al torneo ATP 500 di Barcellona. Nei quarti l'altoatesino ha battuto il russo Andrey Rublev, numero 7 del mondo, in due set: 6-2, 7-6(8/6).

Il nuovo talento del tennis azzurro stupisce ancora quindi a Barcellona, dopo l'exploit che lo aveva portato fino alla finale a Miami.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA