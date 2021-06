Roland Garros, continua il sogno di Musetti: batte Nishioka e approda al terzo turno. Possibile l'ottavo contro Djokovic

Roland Garros, continua il sogno di Musetti: batte Nishioka (numero 57 Atp) e approda al terzo turno. Il 19enne, numero 76 al mondo, è alla prima apparizione in un torneo dello Slam. E così ha vinto anche la sua seconda partita in carriera al meglio dei 5 set con netto 7-5, 6-3, 6-2 in due ore e dieci minuti qualificandosi ai sedicesimi del torneo di Parigi: un risultato eccezionale per un esordiente.

Sulla sua strada si profila un ottavo di finale da sogno contro Djokovic. Il tennista azzurro si è preso così una super rivincita sul rivale giapponese, dopo la sconfitta patita una settimana fa a Parma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 15:39

