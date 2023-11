Sinner, Djokovic e la qualificazione all'Atp Finals: «Non tiferò per lui. Guarderò la partita e starò in famiglia»

di Redazione web

La sconfitta non è quasi mai facile da accettare, specialmente quando sei uno dei migliori tennisti di tutti i tempi. «Sinner avrà un tifoso in più questa sera? No, sinceramente. Oggi arrivano i miei bambini, quindi non guarderò la partita. Starò con la mia famiglia. Il mio lavoro è finito, vediamo cosa succederà. Poi ci penserò domani nel caso in cui dovessi essere qualificato alle semifinali» . Così Novak Djokovic dopo la vittoria in tre set sul polacco Hubert Hurkacz nel suo ultimo match del gruppo verde delle Atp Finals. Nonostante il successo il numero 1 del mondo deve sperare che Jannik Sinner batta Holger Rune per andare avanti nel torneo.

Le parole del tennista su Hubert

«Oggi mi ha fatto piacere giocare contro Hubert che è un bravissimo ragazzo – aggiunge il 36enne serbo dopo il match –.

Sinner batte il re del tennis

Alle Atp Finals di Torino Jannik Sinner ha sconfitto in tre set il serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking mondiale, al termine di un match molto equilibrato e durato oltre tre ore. Il punteggio finale è stato di 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2). Il talento azzurro è già in semifinale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA