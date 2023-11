Sinner, Alberto Tomba: «Jannik è già un campione. Un consiglio? Stia attento alle ragazze, quando vinci vieni travolto»

Sinner è già l'idolo di mezza Italia, che si sta appassionando al tennis grazie alle sue vittorie contro i più forti al mondo, per ultimo Djokovic. Jannik diventa eroe sportivo che unisce gli italiani, come era per Valentino Rossi, Federica Pellegrini e Alberto Tomba. Quest'ultimo, intervistato da La Stampa, già lo incorona.

Tomba incorona Sinner

«Da oggi Sinner entra nel nostro club ristretto, quello composto da me, Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Il mio fans club ha già pubblicato la foto... Sono sicuro che rimarrà in alto per molti anni. Non è una meteora».