Berrettini si ritira contro Zverev alle Atp Finals: infortunio per il tennista romano

Matteo Berrettini è costretto al ritiro per infortunio durante l'incontro con Zverev. Il tennista italiano, che aveva perso il primo set di questo primo incontro alle ATP Finals, stava combattendo per mantenere il servizio. Dopo un dritto il giocatore romano ha alzato un braccio, facendo intuire che qualcosa non andasse. Nel punto successivo, dopo aver scaraventato in rete un colpo, Berrettini ha chiesto l'intervento del fisioterapista.

Da subito l'impressione è stata che Berettini difficilmente avrebbe potuto continuare il match; il suo viso faceva trasparire la sua "disperazione", l'impossibilità di proseguire. Il dolore, probabilmente agli addominali, non gli ha lasciato scampo.

Dopo l'intervento del fisioterapista Berrettini ha provato comunque a rientrare in campo, ma il suo sforzo è stato inutile. Dopo il primo colpo sparato fuori, Matteo si è fermato e - in lacrime - è stato abbracciato dal suo avversario che ha scalvalcato la rete per salutarlo.

Berrettini ha avuto un infortunio simile nel corso del 2021, in Australia, un infortunio che lo costrinse a fermarsi per qualche settimane. Ora bisognerà vedere se Berrettini sarà in grado di scendere in campo nei prossimi incontri anche se, purtroppo, in pochi si sentono di essere ottimisti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 23:08

