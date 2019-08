Adriano Panatta "vince 6-0 6-0" sul corso di Cortina: in grande forma a 69 anni. Tutti vogliono un selfie con lui

E' un Adriano Panatta in grande forma quello che passeggia sul corso di Cortina D'Ampezzo. Il più grande tennista italiano, a 69 anni, è ancora molto amato dagli appassionati e non solo. Più volte durante la passeggiata è stato fermato da suoi tifosi o da semplici curiosi per avere un autografo; in molti hanno gli chiesto di scattarsi un selfie da postare sui social network. Insomma, Adriano Panatta, a 43 anni dalla vittoria al Roland Garros scalda ancora il cuore di molti italiani.



Martedì 13 Agosto 2019, 16:15

