Wimbledon, la super finale Djokovic-Federer: il match è al quinto set LIVE

A Wimbledon è in corso l'attesissima finale maschile di tennis tra Novak Djokovic, campione in carica, e Roger Federer. Si tratta del 55esimo confronto diretto, il quarto al torneo di Wimbledon e il terzo in finale (nel biennio 2014-15 vinse due volte Djokovic). Attualmente sono al quinto set, l'ultimo set è stato vinto da Federer.



AGGIORNAMENTO RISULTATO

DJOKOVIC vs FEDERER

1° set 7-6 (tie break 7-5)

2° set 1-6

3° set 7-6 (tie break 7-4)

4° set 4-6

5° set in corso 5-5 Domenica 14 Luglio 2019, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA