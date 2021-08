Marcell Jacobs annuncia lo stop: «Torno in gara nel 2022»

Basta gare fino al 2022. Questo è quanto annunciato da Marcell Jacobs dopo i due ori a Tokyo nei 100 metri e nella 4x100. In una storia su Instagram fa sapere che per lui la stagione si è conclusa e che ora punta alle gare per il prossimo anno, contrariamente a quanto affermato da molti suoi compagni e da altri atleti.

A un suo follower che gli ha chiesto «Prossimo appuntamento per poterti rivedere in gara?» ha risposto con l'emoji di una clessidra seguita da un laconico «2022». Jacobs avrebbe dovuto correre il 21 agosto in Oregon, a Eugene, nel Prefontaine Classic, tappa di Diamond League, ma i problemi alla cartilagine di un ginocchio, di cui aveva parlato già a Tokyo, e il fatto che stia ancora smaltendo il fuso orario del Giappone gli hanno consigliato di fermarsi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Agosto 2021, 17:43

