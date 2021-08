Chi è Filippo Tortu, la storia dell'ultimo atleta della staffetta 4x100 che ha superato l'inglese

Il nome di Filippo Tortu è sulla bocca di tutti e in tendenza su Twitter per l'oro nella staffetta 4x100 a Tokyo 2020. È lui che ha completato l'impresa superando l'atleta britannico. Classe 1998, nel 2018, ad appena vent'anni ha infranto il record stabilito nel 1979 dall'indimenticato Pietro Mennea diventando il primo italiano a scendere sotto i 10” nei 100 metri. La gara di Marcell Jacobs ha messo da parte questo primato, ma ecco la rivincita.

Chi è Filippo Tortu, oro nella staffetta

Tortu condivide la medaglia proprio con Jacobs, impiegato nella seconda frazione, Lorenzo Patta in prima frazione, Eseosa Desalu in terza. Tortu ha tagliato il traguardo guadagnando un centesimo sull'inglese Nethaneel Mitchell-Blake e bloccando il crono su 37″50.

Nato a Milano il 15 giugno del 1998 da padre sardo e madre lombarda, inizia a praticare atletica leggera nel 2006 all’età di otto anni. Diventa presto il ragazzo più veloce di Milano seguendo le orme del padre Salvino, ex velocista. Giovane promessa dell'atletica, diventa campione italiano, ma non va bene ai Giochi olimpici giovanili di Nanchino 2014, quando cade sulla linea d’arrivo rompendosi entrambe le braccia.

Da lì in poi un palmares di tutto rispetto. Annoverato tra i migliori velocisti della sua generazione, detiene le migliori prestazioni italiane under 18, under 20 e under 23 dei 100 metri piani fino a quando proprio a queste Olimpiadi perde il record nazionale dei 100 metri piani a favore di Marcell Jacobs. Il resto è storia e le sue lacrime sono un'altra bella pagina di sport.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 18:52

