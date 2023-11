Valentino Rossi torna a correre: nel 2024 parteciperà al WEC. Ecco di cosa si tratta

di Daniele Petroselli

"Stiamo valutando due piloti italiani per i test qui a Valencia da affiancare a Marco Bezzecchi. Uno è Fabio Di Giannantonio e l’altro sono io. Potreste vedermi martedì in pista". Così Valentino Rossi ai microfoni di Sky aveva scherzato su un suo ritorno in pista in MotoGP nel suo team. Ma alla fine il Dottore correrà eccome nel 2024. Non ovviamente con le due ma con le quattro ruote. Infatti la BMW ha confermato che il campione di Tavullia correrà con una M4 GT3 nel 2024 nel WEC, campionato dove corrono anche le hypercar, per intenderci le Ferrari che hanno vinto quest'anno a Le Mans.

Al fianco di Rossi ci sarà Augusto Farfus, mentre con le hypercar tedesche correranno Dries Vanthoor e Sheldon van der Linde. Ma l'obiettivo del 9 volte campione del mondo con le moto è non solo arrivare a Le Mans, ma correre proprio con le hypercar per dare in futuro battaglia proprio alla Ferrari.

"Rossi è stato protagonista di un esordio a Le Mans quest'anno, vincendo subito con la M4 GT3 (nella Michelin Le Mans Cup, ndr) e, nel complesso, la prima stagione da pilota ufficiale BMW è stata davvero impressionante - ha detto Andreas Roos, responsabile BMW M Motorsport -. Sono certo che avrà un ruolo importante e potrà essere uno dei piloti preferiti dal pubblico nel WEC. Farfus, con la sua esperienza e qualità al volante, sarà un pilastro fondamentale del programma LMGT3".

"Sono davvero entusiasta di correre nel WEC - la parole di Valentino Rossi -. Quello di partecipare a un campionato del mondo, tornando a correre di nuovo globalmente e non solo in Europa, è il passo successivo che si realizza.

Per il Dottore sarà il terzo anno con le auto, sempre con il team WRT: nel 2022 ha corso con un'Audi R8 nel GT World Challenge Europe, raggiungendo tre quinti posti, mentre quest'anno nello stesso campionato con la BMW ha vinto la tappa di Misano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 18:54

