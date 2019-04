Austin, nelle libere volano le Yamaha di Vinales e Rossi. Male Dovizioso

È dello spagnolo della Yamaha Maverick Vinales il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere della classe MotoGp del gran premio delle Americhe. Sulla pista texana di Austin, Vinales ha girato in 2'03"857 e ha preceduto il connazionale, campione del mondo in carica, Marc Marquez, su Honda (+0.044). Terzo tempo per Valentino Rossi (+0.146), mentre quarto in queste libere è stato l'australiano Jack Miller con la Ducati Pramac (+0.148). Solo undicesimo Andrea Dovizioso con la Ducati ufficiale. Meglio di lui ha fatto Franco Morbidelli, ottavo (+0.691). Ultimo aggiornamento: 22:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA