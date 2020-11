Max Biaggi si scatena e batte 11 record mondiali di velocità con moto elettriche

Senza moto non sa stare Max Biaggi. Impegnato con i test di Aprilia sul circuito di Jerez, con la sua Aprilia X, il pilota romano ha trovato anche il tempo per stabilire dei nuovi record. Il 49enne infatti si è cimentato sulla pista dell'aeroporto francese “Châteauroux” per battere primati di velocità in dodici differenti categorie a bordo della motocicletta elettrica Voxan Wattman. E ben 11 dei 12 record di velocità per moto elettriche sono stati infranti. Tra cui quello della velocità di punta: 408 km/h.

“Le sensazioni che ho vissuto sono state un po’ diverse da quelle che mi hanno accompagnato per gran parte della mia vita – ha poi scritto sui suoi canali social il 4 volte campione del mondo tra 250 e Superbike -. L’assenza dei classici rumori, la presenza di un motore elettrico, dall’erogazione completamente diversa rispetto ad un motore termico e la mancanza della competizione con gli altri piloti, hanno rappresentato le differenze più facilmente percepibili. Ma la vera novità è stata l’elevata velocità a cui mi sono avvicinato. Io non ho mai toccato i 400 km/h e credetemi intorno a queste velocità cambia completamente la prospettiva dello spazio che ci circonda”.

“Diventano determinanti gli effetti aerodinamici - ha spiegato il pilota romano - l’aria è un muro praticamente impenetrabile e cominci a combattere con delle forze fino a quel momento poco note. Rimanere aggrappato alla moto, mentre cerco di raggiungere velocità inimmaginabili, è stata una sfida nuova per me”.

Ma per Biaggi nessuna paura. Solo tanta adrenalina: “Per alcuni diventa un qualcosa da cui si dipende – conclude Biaggi proprio parlando della velocità - altri la temono, ma credo che tutti possiamo essere d’accordo sul fatto che la scarica di adrenalina che ne deriva è qualcosa che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, dovrebbe in piena sicurezza poter provare”.

