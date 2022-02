Ci vorrebbero 11 Mourinho in campo. Cosa darei per riavere Daniele o Francesco

Così la Coppa Italia è andata. Era prevedibile visto che oggi tra Roma e Inter c'è un dislivello tecnico che basta guardare i due gol, di pregevole fattura, per capire che stiamo su pianeti diversi: però l'approccio mentale , la cattiveria agonistica e la fame di risultati queste cose un tifoso le può chiedere, una società può chiederle. E anche una parità di trattamento da parte degli arbitri la Mia Roma deve pretenderla.

Qui nessuno sta pontificando che se avessero fischiato il fallo di Vidal sarebbe cambiata la partita, ma specie dopo lo scandalo di Roma Genoa il Var ieri dormiva: forse le temperature di San Siro mettono torpore, oppure il calcio e i poteri che lo comandano ti hanno sbeffeggiato in faccia che non conti: che i tuoi giocatori vanno "educati" a suon di gialli e rossi ridicoli quasi a consigliarli che quei colori li portano rogne meglio lasciarli solo ai cartellini.



E al tecnico che ha stravinto più di tutti dirgli che qui no, qui non è possibile. A Roma non solo non si può vincere ma non si deve neanche provarci: guardate che poi i campioni che non arrivano, i cambi dirigenziali, i malumori, i portasfiga sono tutte conseguenze naturali. Però noi abbiamo Mourinho che e' il vero fuoriclasse di questa squadra al quale mancano 11 Mourinho in campo: gente che traduca la sua ribellione, il suo coraggio e la schiettezza intellligente e la sua enorme personalità in cross, ripartenze, contrasti, dribbling, tiri parate e gol.

11 Mourinho che entrino in campo con quello sguardo che ha lui che guardi dritto negli occhi l'avversario con fierezza e senza timore.

Cosa darei se con Mourinho oggi ci fosse Daniele, Francesco, Kevin o Radja: quel mix di talento personalità e carattere, perché il calcio necessità di esperienza mista ad ardore giovanile. E' un mix di cose che Mourinho

conosce come pochi. Sono convinto che la Roma sia meglio di ciò che ora dimostra e che la prossima stagione sarà un 'altra storia e tra due ancora di più: per adesso me la stringo e me l'abbraccio, ancora più forte ancora più mia. Aspettando qualche giocatore magari più grande anche di età ma con quel tocco di carattere che aiuti a far diventare i ragazzi 11 Mourinho.

Daje

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 10:09

