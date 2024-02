Juve, lo avevo detto di aspettare marzo. L'Inter è superiore, ora attenti alla rimonta del Milan

di Francesco Oppini

Erano mesi che in televisione, in radio e sui vari social lo dicevo e ripetevo quasi allo sfinimento: aspettiamo marzo per capire che cavallo da corsa è questa Juventus prima di dire che si può giocare lo scudetto con un Inter che in questo momento è di un livello decisamente superiore.

Ad oggi aveva ragione Allegri a ribadire il concetto di calma, di piedi a terra e dì rimanere concentrati evitando voli pindarici, soprattutto dopo un periodo altamente sorprendente e positivo per un gruppo praticamente nuovo, al quale, lo ricordo, a inizio stagione nessuno dava credito, figuriamoci poi senza far mercato e con le spinose questioni Pogba prima e Fagioli poi.

I ragazzi per un mese abbondante, prima della partita spartiacque contro l’Empoli in casa, parlavano di scudetto, di fame e di voglia, ma molto probabilmente non avevano fatto i calcoli con quello che ad oggi, grazie anche soprattutto alla giovanissima età media della rosa manca a questo comunque già ottimo gruppo: l’attitudine alla vittoria che oltre a far vincere aiuta anche a superare gli eventuali incidenti di percorso che in un’intera stagione è normale incontrare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 22:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA