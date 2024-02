Probabili formazioni Serie A: la Juventus ritrova Vlahovic, il Milan schiera Okafor titolare, Roma senza Dybala

Comincia la 25ª giornata di Serie A, con Torino e Lecce che hanno aperto le competizioni affrontandosi nell'anticipo del venerdì. Dopo di loro, scendono in campo Inter e Salernitana, con i nerazzurri che hanno i fari puntati sulla Champions League. Anche la Lazio e la Roma pensano alle coppe europee, dopo le partite effettuate in settimana. Possibile turnover per Sarri e De Rossi che non vogliono perdere punti in campionato e andare avanti nelle competizioni della Uefa. Anche il Napoli ha gli occhi puntati sul Barcellona, prossimo avversario, ma c'è il nodo Osimhen da sciogliere, con il nigeriano che ha svolto lavoro personalizzato. La Juventus, infine, riabbraccia Vlahovic che dovrebbe partire titolare con il Verona.

