Verona-Juventus 2-2, le pagelle: Yildiz in affanno, Vlahovic discontinuo. Alcaraz entra ma non incide

di Fabrizio Ponciroli

La sfida, al Bentegodi, tra Hellas Verona e Juventus è finita 2-2. Per i bianconeri, reti di Vlahovic, su rigore, e Rabiot.

LE PAGELLE DELLE JUVENTUS

SZCZESNY 5,5

Sull'eurogol di Folorunsho non può far nulla. Sul raddoppio dell'Hellas Verona è forse poco reattivo. Non la sua miglior prestazione.

GATTI 5,5

Meno preciso del solito. In un paio di occasioni è in ritardo. Anche in avanti non trova il modo di dare il suo contributo (12' st Alex Sandro 6: attento in difesa).

RUGANI 5,5

Nell'azione che vale il gol di Noslin si fa sorprendere. Insolitamente in affanno. Gara in cui deve spesso rincorrere gli avversari.

DANILO 6

Fa sentire la sua leadership, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Qualche errore ma anche tanta grinta. Ritorno importante.

CAMBIASO 6

Nella prima frazione è il più attivo in casa bianconera. Tanto dinamismo e cerca anche la via del gol. Nella ripresa è meno incisivo (37' st Weah sv).

MCKENNIE 5,5

Tanta corsa ma idee confuse. Cerca, invano, le sue proverbiali accelerazioni. In difesa deve impegnarsi moltissimo. Nella parte finale va a fare il terzino, con Cambiaso mezz'ala.

LOCATELLI 5,5

Come sempre, prova a far girare la palla in maniera efficace.

RABIOT 6

Qualche buona giocata ma non è il solito Rabiot. Troppo parsimonioso. L'unica vera nota positiva è il gol, il suo quarto in campionato.

KOSTIC 5

Anestetizzato in attacco dove non trova mai la giocata importante. In ritardo su Noslin nell'azione che vale il 2-1 scaligero (12' st Chiesa 6: entra con tanta voglia di dimostrare il suo valore. Ha due buone occasioni ma non è fortunato, su una bravissimo Montipò).

VLAHOVIC 6

Torna e va subito in rete. Dagli 11 metri è glaciale. Gioca con il solito, enorme, impegno. Oltre al gol, non è particolarmente efficace (36' st Milik sv).

YILDIZ 5,5

Ogni volta che ha la palla tra i piedi, cerca sempre di inventare qualcosa di importante e, soprattutto, saltare l'uomo. Purtroppo gli riesce poco (21' st Alcaraz 5,5: non influisce. Solo una buona palla per Chiesa).

ALLEGRI 5,5

Reduce da un punto nelle ultime tre gare, è costretto al pareggio anche al Bentegodi. Un punto di rimonta. I cambi non incidono.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 20:01

