Inter-Salernitana 4-0, le pagelle: Thuram letale, Lautaro non riesce a non segnare. Sommer spettatore non pagante

di Daniele Petroselli

A San Siro Inter sempre più dominante, che batte la Salernitana 4-0 e allunga in testa. Thuram (17') e Lautaro (19') la chiudono in due minuti, poi a segno Dumfries al 40'. E al 90' c'è gioia anche per Arnautovic.

LE PAGELLE DELL'INTER

SOMMER 6

A San Siro lo svizzero per una volta si presenta solo per fare lo spettatore. La Salernitana davanti praticamente è nulla. Inoperoso.

PAVARD 6,5

Una serata più tranquilla per il francese, che limita le discese nella metà campo avversaria e passa una partita più a gestire che a sprecare troppe energie. Anche perché di fronte c'è davvero una squadra fin troppo arrendevole.

DE VRIJ 6,5

Un lampo nella ripresa quando Ochoa gli toglie la gioia del gol sugli sviluppi di un angolo. Olandese in pratica dietro con ben poco lavoro, visto che i campani sono tutti arroccati dietro, ma comunque controlla senza sbavature.

BASTONI 7,5

Sfiora di testa almeno due volte il gol, bravo a chiudere gli spazi ma anche a servire palloni invitanti in attacco. Un giocatore universale. (Dal 31' st BUCHANAN 6: al primo pallone accende San Siro con un passo doppio e qualche bella sgroppata sulla sinistra)

DUMFRIES 7

Magari non ha ancora la gamba dei tempi migliori, ma l'olandese stasera ha fatto vedere qualche accelerazione delle sue. Ottimo anche in fase di chiusura. Il gol la ciliegina sulla torta.

BARELLA 6,5

Spreca si una grande opportunità sull 0-0, andando con fin troppa sicurezza al tiro da posizione perfetta, ma per il resto è il solito padrone in mezzo al campo, dove usa la forza ma anche l'intelligenza in più di una occasione.

CALHANOGLU 6,5

In una sera in cui sono più gli altri a farsi vedere davanti, il turco comunque ci mette lo zampino con una voglia incredibile. Soprattutto nella ripresa, quando non solo sfiora un gol bellissimo ma recupera palloni come il miglior interditore. (Dal 21' st ASLLANI 6: qualche bella apertura, per il resto tutto nella norma)

MKHITARYAN 6

Fa il suo compito in maniera sempre ordinata, senza grossi picchi. Anche perché arriva una sfida importante in Champions e non vuole esagerare. Ma va bene lo stesso così, per una sera. (Dal 15' st KLAASEN 6: entra convinto, recuperando qualche buon pallone)

CARLOS AUGUSTO 7,5

Due assist, uno su cross e uno con le mani su rimessa.

THURAM 7,5

10 gol in 24 presenze in questo campionato, il secondo francese a raggiungere la doppia cifra di reti con la maglia dell’Inter in Serie A dopo Youri Djorkaeff, non uno qualsiasi. I numeri parlano chiaro. E' sempre più decisivo per questa squadra. Altra serata da ricordare, non solo per il gol ma anche per la voglia che ci mette su ogni pallone. (Dal 15' st SANCHEZ 6: entra col piglio giusto e non concretizza un paio di opportunità, ma comunque finalmente vivo)

LAUTARO 7

Non ce la fa a stare una sera senza segnare. La voglia che ci mette dopo il vantaggio di Thuram è incredibile, quasi la Salernitana sia più importante dell'Atletico in Champions. Un vero trascinatore di una squadra ad oggi ingiocabile per tanti. (Dal 15' st ARNAUTOVIC 6,5: due palle giocabili, lui le trasforma in gol entrambe ma solo una è regolare)

ALL.INZAGHI 7

La Salernitana sarà anche fin troppo remissiva, ma questa Inter fa davvero quell oche vuole ora. Gioca a memoria, i calciatori si divertono come non mai. E il merito è soprattutto suo, che ha instillato una mentalità da grande a questa squadra.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 07:25

