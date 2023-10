Derby della Mole alla Juventus, Oppini: «Ma con il VAR due pesi e due misure»

di Francesco Oppini

Turin al’e’ bianca e neira! Ancora una volta, il “Derby della mole” è della Juventus. La partita finisce 2-0 grazie alle reti di Gatti prima e Milik poi, anche se sul primo goal si debba stare inspiegabilmente quasi 5 minuti in attesa del controllo VAR per un fuorigioco degli uomini di Allegri che non c’è.

Juventus, Francesco Oppini: «Caro Allegri, questo atteggiamento non è più accettabile»

Questo fa sinceramente molto riflettere, dato che a Genova per esempio, per un tocco di mano nettissimo sul goal vittoria da parte di Pulisic in meno di trenta secondi si decide di lasciar correre per “MANCANZA DI IMMAGINI CHIARE”! Praticamente due pesi e due misure, sottolineate con vibranti proteste nel post partita dal presidente genoano Zangrillo, anche perché per esempio, la Juventus stessa dopo la bellissima vittoria con la Lazio, ha dovuto subire un pandemonio mediatico e non solo per una palla, tra l’altro buona, sul filo della rimessa laterale.

