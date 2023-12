Francesco Oppini: «Juventus thriller, a Monza vittoria rocambolesca, sofferta e inaspettata»

di Francesco Oppini

La Juventus vince per due reti a uno fuori casa contro il Monza. Tutto ciò avviene in maniera rocambolesca, sofferta e inaspettata, soprattutto dopo l’inaspettato pari Brianzolo oltre il 90esimo in una partita dominata dai bianconeri per occasioni e non solo. Un “thriller”, non una partita. Rigore sbagliato di Vlahovic, goal di Rabiot poco dopo su sviluppi di un corner, occasioni grandi e piccole per il doppio vantaggio bianconero mancato che a avrebbe dato tranquillità e poi, quando tutto sembrava finito inizia il momento “clou” dello scontro: pari sul primo tiro (cross) del Monza al 92’esimo e al 94’esimo, quando la vittoria sembrava oramai cosa lontana, Gatti, difensore centrale dal vero animo bianconero trova il tocco vincente dopo una super giocata sulla corsia destra di Adrien Rabiot.

Succo del discorso? La Juventus aspettando Napoli Inter di domenica sera è prima in classifica, e i suoi tifosi in questo momento riescono solo a fare una cosa sola dopo la grande paura per la beffa comunque non concretizzatasi: sorridono, anche alla faccia di Gagliardini!

