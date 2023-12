Monza-Juventus 1-2, le pagelle: Rabiot imperiale, Vlahovic nervoso. Miracolo Gatti al 94'

di Fabrizio Ponciroli

La Juventus vince all'ultimo secondo sul campo del Monza (1-2). Vantaggio di Rabiot, pareggio brianzolo nel recupero di Carboni ma Gatti trova il guizzo vincente all'ultimo assalto. Vlahovic aveva fallito in precedenza un calcio di rigore. Bianconeri in vetta in attesa della partita dell'Inter.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Svolge il suo compito senza particolari affanni ma, nel recupero, viene beffato dal 18enne Carboni.

GATTI 7,5

Gioca con la solita, enorme, determinazione. Abile negli anticipi e fisicamente imponente. Sfiora anche il gol del possibile 2-0. Nel finale si fa sorprendere nell'azione del pari del Monza ma rimedia con la rete del definitivo 2-1.

BREMER 6,5

Guida la difesa con sicurezza. Non si distrae mai. Unica macchia: il giallo preso nel primo tempo che lo condiziona un po'.

ALEX SANDRO 6,5

Non giocava titolare in campionato dalla seconda giornata. Si fa trovare pronto. In difesa non sbaglia un singolo intervento. Si rende utile anche in attacco. Risorsa importante.

CAMBIASO 6

Parte alla grande, conquistandosi un ottimo penalty con astuzia e prontezza. In campo è utile su entrambi i fronti. Non smette mai di correre. Utile (42' st Locatelli sv).

MCKENNIE 6

Fatica ad entrare in partita. Troppe volte è fuori dal gioco. Con il passare dei minuti, riesce almeno a dare qualcosa in fase di interdizione.

NICOLUSSI CAVIGLIA 6,5

Promosso. Alla sua seconda gara da titolare, conferma di avere dei piedi molto educati. Calcia benissimo l'angolo che porta al gol di Rabiot che sblocca la partita (26' st Danilo 6: anche da centrocampista garantisce il suo solito contributo).

RABIOT 7,5

Prestazione di qualità e quantità.

KOSTIC 6

Tanta buona volontà ma poca lucidità. Non arriva molto sul fondo e, quando ci riesce, pecca di precisione. In difesa è utile.

VLAHOVIC 5,5

Di Gregorio gli rovina la serata. Si fa parare il rigore e anche il successivo tap-in. Il doppio errore lo condiziona per tutto il resto della partita. Nervoso (26' st Milik 5,5: un giallo e poco altro).

CHIESA 6,5

Quando punta l'uomo riesce sempre a creare qualcosa di buono per l'attacco bianconero. Non è molto preciso nelle conclusioni (31' st Kean 5,5: dà una mano in difesa ma non si accende mai).

ALLEGRI 6,5

Lo scorso anno zero punti con il Monza. Questa volta fa risultato pieno all'ultimo respiro e porta a casa tre punti importantissimi. Deve ringraziare il miracolo di Gatti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA