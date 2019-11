Michael Schumacher, la moglie Corinna parla dopo sei anni: «Quando me lo disse mi arrabbiai, ma aveva previsto tutto»

Gina Schumacher regina a Verona: la figlia di Michael trionfa allo show della Fieracavalli

Non è il GP di Monza, ma #Fieracavalli2019! Ferrari infiamma il Padiglione 12 di Elementa Masters, con Gina Maria Schumacher in tuta e casco rosso.

L'amazzone regala emozioni al suo pubblico, con un pit stop inaspettato. Un omaggio al padre campione del mondo di Formula 1! pic.twitter.com/vjr38mQwGD — Fieracavalli (@fieracavalli) November 10, 2019

Domenica 10 Novembre 2019, 14:10

