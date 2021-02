Michael Schumacher, il figlio Mick rivela: «Ecco il più bel regalo mai ricevuto da mio padre»

Mentre il mondo intero, da ormai sette anni, vive col fiato sospeso per le condizioni di Michael Schumacher dopo l'incidente sulla neve, il figlio Mick, a 21 anni, si prepara al debutto ufficiale in Formula 1, sulle orme del papà, una leggenda assoluta.

Mick Schumacher, il tesoro più grande: «Un regalo di papà Michael»

In un'intervista rilasciata al portale ufficiale della Formula 1, Mick Schumacher ha rivelato quale sia il tesoro che custodisce più gelosamente. «Una coppa vinta da mio padre in una gara di kart a noleggio. Me la regalò quando avevo solo sei anni e da allora si trova in bella mostra, nel punto migliore della mia camera da letto» - spiega il giovane pilota tedesco - «Lo considero il più grande trofeo che posseggo, e pensare che non l'ho neanche vinto io!».

Mick Schumacher sulle orme di papà Michael

La famiglia di Michael Schumacher, da sette anni, mantiene il massimo riserbo sulla salute dell'ex pilota e leggenda della Formula 1. Anche Mick si adegua alla linea scelta da mamma Corinne e parla del padre solo dal punto di vista sportivo. «Sarà scontato, ma il mio idolo sportivo assoluto è lui! Continuo ad ammirare tutti i risultati che ha raggiunto e cerco di imparare. Lui è stato un riferimento per tutti i piloti, per tantissimo tempo, e per me lo è ancora oggi» - spiega il 21enne pilota - «Questo solo parlando dell'aspetto sportivo. Anche dal punto di vista umano, mio padre è un esempio: pur essendo tra i più grandi di sempre, ha sempre mantenuto i piedi per terra. Questo forse è l'aspetto che dovrei seguire di più».

Mick, le passioni del figlio di Michael Schumacher

Nel corso dell'intervista Mick Schumacher, che gareggerà in Formula 1 col team Haas ma ha già provato più volte la monoposto della Ferrari, racconta anche tanti aspetti della propria vita privata, tipica di un ragazzo di appena 21 anni. «Adoro il cinema e i viaggi: i miei film preferiti sono Avatar e la saga di Harry Potter. Tra i paesi che ho visitato ho amato l'India e l'Australia, mi piacerebbe tantissimo viaggiare e conoscere anche lo Sri Lanka e la Costa Rica» - spiega Mick Schumacher - «La cosa più bella di fare il pilota è lo spirito competitivo, la peggiore è l'impossibilità di passare tanto tempo con la famiglia. Se non avessi fatto il pilota, ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto fare il poliziotto o il vigile urbano, avrei comunque lavorato con la velocità».

