GP del Brasile, le pagelle: prima vittoria in carriera per Russell. Bene Sainz Jr., altalenante Leclerc

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio del Brasile, penultima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul circuito intitolato a Josè Carlos Pace, vince George Russell con la Mercedes. Dietro di lui, si piazzano Lewis Hamilton e Carlos Sainz Jr. con la Ferrari.



FORGHIERI – voto 10: Non si può giudicare una leggenda, ma soltanto onorare il suo percorso professionale. Un ricordo indelebile nelle menti di chi ha amato, sofferto, pianto e gioito per questo sport. Furia, così come lo ha voluto ricordare la Ferrari sulla scocca della F1-75 non è stato un soltanto un ingegnere. Peraltro, tra i più vincenti della F1. Lui, e soprattutto lui, infatti, ha rappresentato e segnato un'epoca, scrivendone la storia che oggigiorno leggiamo. MEMORABILE



RUSSELL – voto 8: La prima vittoria in carriera è dolcissima. E fa rima col primo successo stagionale della Mercedes, come se fosse un segno del destino. Del passaggio di consegne, tra un'epoca e l'altra, col compagno di team Hamilton, secondo sul podio. Merita questa gioia, legittimata da una prestazione senza sbavature e (quasi) mai in pericolo. SFARZOSO



ALONSO – voto 7.5: Si trova sempre particolarmente a suo agio sulla pista di San Paolo. Oltre ai dolci ricordi di oltre un decennio fa, quando vi conquistò entrambe le corone mondiali, lo spagnolo non trova mai un adeguato supporto da parte della sua scuderia. E, nonostante questo, incanta. MAGICO





Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Novembre 2022, 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA