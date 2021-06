Euro 2020, le partite di oggi, martedì 15 giugno: CR7 contro l'Ungheria, che sfida Francia-Germania

Dopo il debutto flop della Spagna, si conclude oggi, 15 giugno, la prima giornata di Euro 2020. E a scendere in campo saranno altri "pezzi grossi" come Portogallo, Germania e Francia, che fanno parte del Gruppo F.

Si comincerà alle ore 18 con Ungheria-Portogallo. Cristiano Ronaldo, con i campioni d'Europa in carica, affronterà allo stadio Ferenc Puskás di Budapest la Nazionale guidata dall'italiano Marco Rossi: "Terremo i piedi per terra ma, ovviamente, abbiamo l'obiettivo di sognare - ha detto il ct dei magiari -. Sognare non costa nulla quindi facciamolo. Vogliamo vivere questo sogno il più a lungo possibile". Dall'altra il tecnico portoghese Fernando Santos è conscio dei rischi: "In quanto detentori del titolo sappiamo che se non passeremo la fase a gironi sarà un fallimento. Ma non credo che questo accadrà. Il Portogallo ha la forza per competere anche contro avversari che ambiscono alla vittoria finale del torneo".

Alle ore 21 invece a Monaco di Baviera sarà la volta di Francia-Germania, una delle partite più attese di questa fase iniziale di Euro 2020. Da una parte i Bleus che a centrocampo possono schierare due pezzi da novanta come Kanté e Pogba, mentre in attacco u ntrio formidabile composto da Griezmann, Benzema e Mbappé. Dall'altra, oltre al neo campione d'Europa col Chelsea ed ex Roma Rudiger, tanti talenti come Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens, Havertz e Gnabry, oltre all'esperto Müller.

Martedì 15 giugno

Ore 18 Ungheria-Portogallo – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Ore 21 Francia-Germania – RAI UNO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA