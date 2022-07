Zlatan Ibrahimovic e il maxi schermo da sogno in spiaggia: ecco il motivo

L’ultima amichevole del Milan prima dell’inizio della stagione sta andando in scena. I ragazzi di Pioli sfidano il Marsiglia di Tudor al Veldrome. E Zlatan Ibrahimovic, nonostante l'infortunio, non molla niente e dalla Sardegna incita i suoi compagni dal maxi schermo.

Il supporto da remoto

L'operazione al ginocchio, probabilmente, lo terrà fuori dal terreno di gioco fino a gennaio. Ma Zlatan Ibrahimovic, vero trascinatore del gruppo che ha vinto l'ultimo scudetto, non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo ruolo da condottiero. E così mentre il suo Milan vince 2 a 0 contro il Marsiglia grazie alle reti di Messias e Giroud, lo svedese fa il tifo dalla Sardegna. Per lui sono giorni di lavoro per recuperare dall'infortunio, ma anche di relax e vacanza in Sardegna. E così lo svedese dal maxi schermo gigante si gode il gran primo tempo dei suoi compagni. Un supporto da remoto che proprio Ibra ha voluto condividere sui suoi social, in una storia su Instagram, in cui appare il tag al profilo ufficiale del Milan e soprattutto due cuori, uno rosso e uno nero, che mostrano sempre di più l'attaccamento alla maglia del talento svedese.

