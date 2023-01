Vialli, il dolore degli anziani genitori Gianfranco e Maria Teresa: lunedì i funerali

di Redazione web

Preservare la privacy, nello stile che Gianluca Vialli ha mostrato fino alla fine. A Londra ci sarà l'ultimo saluto del giocatore morto nella capitale inglese, scelta ormai da tanto tempo come sua residenza: nemmeno la data delle esequie è stata rivelata, anche se più voci parlano di lunedì, e questo per evitare che ci siano tifosi o curiosi a una cerimonia che la famiglia vuole riservare a una cerchia molto ristretta.

Le testimonianze d'affetto e di vicinanza continuano ad arrivare da ogni parte, tutti stretti intorno agli anziani genitori, Gianfranco, ultranovantenne e Maria Teresa, alla moglie Cathryn e alle figlie Olivia e Sofia.

E mentre a Cremona, l'amata città natale di Vialli, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per lunedì con bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio (verrà celebrata anche una messa in suffragio nella parrocchia del Cristo Re dove Vialli bambino ha dato i primi calci al pallone), a Londra una tipica giornata inglese, di cielo grigio strigliato da raffiche di pioggia, fa da cornice all'ultimo saluto all'ex campione di Samp, Juve e Chelsea, omaggiato dai suoi tifosi fuori dallo Stamford Bridge.

Poche ore dopo l'annuncio della morte, il club londinese ha voluto allestire uno spazio di ritrovo, nei pressi del Britannia Gate, uno degli ingressi dello stadio, per ricordare e celebrare una delle sue leggende. La gigantografia di Vialli è presto diventata meta di un continuo pellegrinaggio di tifosi dei Blues, ma non solo. Tanti i messaggi, i mazzi di fiore, le sciarpe e le maglie (anche della Sampdoria) lasciati dai supporter.

Una processione discreta, lenta e continua, a testimonianza della popolarità che ancora oggi circonda Vialli a Londra, a distanza di due decenni dal suo addio al calcio giocato. D'altronde il cordoglio per la sua morte è stato generale, tutto il mondo del calcio d'Oltremanica è rimasto colpito dalla notizia, non solo ex compagni e avversari, ma anche club, personaggi dello spettacolo, dirigenti e autorità. Un tributo proseguito anche il giorno dopo, coinciso con il terzo turno della Coppa d'Inghilterra, la più antica competizione calcistica, vinta da Vialli due volte, da calciatore e allenatore. Mentre sui social e sui quotidiani britannici è un susseguirsi di aneddoti, ricordi personali, testimonianze di stima e affetto, la famiglia si è trincerata dietro un impenetrabile silenzio. Un lutto che i familiari vogliono vivere in forma privata, come private saranno le esequie: non è dato sapere appunto né la data né l'ora dei funerali. Una scelta di riservatezza, in nome della privacy, nel momento più difficile.

